Первый трофей в Эмиратах. Ребров с украинским флагом отпраздновал взятие кубка

Основное и дополнительное время финального матча Кубка лиги ОАЭ закончилось вничью со счетом 2:2. В составе команды Реброва голы забивали Лаба и Канедо, а в составе соперника дубль на счету Картабия.
Судьба победителя решилась в серии послематчевых пенальти. Фортуна была на стороне подопечных украинского наставника, которые были точнее в ударах с одиннадцатиметрового.
Арбитр зафиксировал итоговый счет 7:6 в пользу команды Реброва. Это первый трофей украинца в ОАЭ.
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..— (@alainfcae) May 4, 2022
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Победу Сергей Ребров отпраздновал вместе со своими сыновьями и украинским флагом.
Отметим, что Сергей Ребров семь раз признавался лучшим тренером месяца в ОАЭ. Выдающееся достижение украинского специалиста теперь подкреплено и первым трофеем.
Ранее Сергей Ребров высказался о действии западных союзников Украины. Он считает, что помощь, которую обещали страны Европы, слишком долго идет в Украину.