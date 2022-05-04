Первый трофей в Эмиратах. Ребров с украинским флагом отпраздновал взятие кубка

В финальном поединке Кубка лиги ОАЭ клуб Сергея Реброва Аль-Айн в серии послематчевых пенальти обыграл Аль-Ахли

Сергей Ребров - обладатель Кубка лиги ОАЭ / Фото: Коллаж: Сегодня

Основное и дополнительное время финального матча Кубка лиги ОАЭ закончилось вничью со счетом 2:2. В составе команды Реброва голы забивали Лаба и Канедо, а в составе соперника дубль на счету Картабия.

Судьба победителя решилась в серии послематчевых пенальти. Фортуна была на стороне подопечных украинского наставника, которые были точнее в ударах с одиннадцатиметрового.

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Арбитр зафиксировал итоговый счет 7:6 в пользу команды Реброва. Это первый трофей украинца в ОАЭ.

Победу Сергей Ребров отпраздновал вместе со своими сыновьями и украинским флагом.

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Отметим, что Сергей Ребров семь раз признавался лучшим тренером месяца в ОАЭ. Выдающееся достижение украинского специалиста теперь подкреплено и первым трофеем.

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Ранее Сергей Ребров высказался о действии западных союзников Украины. Он считает, что помощь, которую обещали страны Европы, слишком долго идет в Украину.