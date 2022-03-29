Оторвать всем головы! Тренер сборной Украины призвал убивать оккупантов

Александр Петраков заявил, что для него больше не существует России и он не собирается покидать родной город

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Для многих украинцев нападение России 24 февраля стало неожиданностью. Хотя ВСУ были готовы к атакам орков и уже месяц как дают достойный отпор фашистам.

Все это время в Киеве находился и главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Коуч даже пытался попасть в тероборону, но там ему вежливо отказали. Петраков в интервью Футбол NEWS рассказал о своем отношении к россиянам.

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"Это на века. Мой сын и внук ничего общего с россиянами не хотят иметь. Не может им быть прощения, сейчас они просят, чтобы им разрешили играть. Ни в коем случае! Чтобы не играли и понимали, что они наделали. Они были козырными у себя дома. А когда приезжают в Киев, то такие тихие москалики. Нужно им голову оторвать всем вместе, чтобы поняли. То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%".

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Также Александр Васильевич рассказал, почему после начала войны не покинул Киев.

"Я коренной киевлянин, никуда не уехал, нахожусь в Киеве у себя дома. Западло куда-то ехать, бояться, бежать из своего родного города. Я так решил, что не хочу. Ничего не боюсь, я парень стойкий. Не могу даже поверить в случившееся. Когда я был в Турции, мне говорили, но я не поверил. А когда все произошло, позвонил сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства, как Россия. Ни людей, ни друзей уже у меня там нет. Сложно говорить".

На этих словах наставник сборной Украины не выдержал и пустил слезу.

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Напомним, что Петраков возглавил сборную Украины в августе прошлого года после ухода Андрея Шевченко. Наставник сумел вывести команду в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022. Поединок плей-офф "сине-желтые" проведут в июне, соперник – сборная Шотландии.