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"Отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира!" Ярмоленко зажег всех фанатов сборной Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
14 октября, 19:22
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Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко решительно настроен на поединок с Боснией за выход в плей-офф отборочного турнира на ЧМ-2022
Андрей Ярмоленко в матче с Боснией и Герцеговиной
Андрей Ярмоленко в матче с Боснией и Герцеговиной / Фото: Reuters

16 ноября национальная команда Украины проведет ключевой матч в отборе на ЧМ-2022. Подопечным Александра Петракова предстоит сыграть со сборной Боснии и Герцеговины.

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31-летний футболист лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко за месяц до решающего матча опубликовал пост в своем Instagram, где поклялся отдать все силы, но попасть на мировое первенство по футболу.

"Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира.

Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!", – написал Ярмоленко.

Напомним, что в домашнем матче против сборной Боснии и Герцеговины (1:1) Андрей Ярмоленко был одним из лучших на поле и стал автором гола "желто-синих" в первом тайме.

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Также мы сообщали о том, что мяч, забитый в ворота боснийцев, позволил Ярмоленко попасть в ТОП-100 лучших бомбардиров сборных мира за всю историю.

Нужно отметить, что у сборной Украины есть шансы занять второе место в группе. Лучшим вариантом для нашей команды будет победа в выездном поединке над Боснией. В таком случае нужно надеяться, что Финляндия в матчах с Боснией и Францией наберет не более 4 баллов.

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Смотрите как сборная Украины играла с Боснией во Львове:

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