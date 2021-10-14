"Віддамо всі сили, щоб потрапити на чемпіонат світу!" Ярмоленко запалив всіх фанатів збірної України

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко рішуче налаштований на поєдинок з Боснією за вихід до плей-офф відбіркового турніру на ЧС-2022

Андрій Ярмоленко в матчі з Боснією і Герцеговиною / Фото: Reuters

16 листопада національна команда України проведе ключовий матч у відборі на ЧС-2022. Підопічним Олександра Петракова належить зіграти зі збірною Боснії і Герцеговини.

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31-річний футболіст лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко за місяць до вирішального матчу опублікував пост в своєму Instagram, де поклявся віддати всі сили, але потрапити на світову першість з футболу.

"Лише один крок, одна гра залишилася у групі. Будемо чекати цього матчу і віддамо всі сили, щоб потрапити на чемпіонат світу . Це наша мрія. Це наша мета. Вперед, Україно!", – написав Ярмоленко.

Нагадаємо, що в домашньому матчі проти збірної Боснії та Герцеговини (1:1) Андрій Ярмоленко був одним з кращих на полі і став автором гола "жовто-синіх" у першому таймі.

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Також ми повідомляли про те, що м'яч, забитий у ворота боснійців, дозволив Ярмоленку потрапити до ТОП-100 найкращих бомбардирів збірних світу за всю історію.

Потрібно відзначити, що у збірної України є шанси посісти друге місце в групі. Найкращим варіантом для нашої команди буде перемога у виїзному поєдинку над Боснією. У такому випадку потрібно сподіватися, що Фінляндія в матчах з Боснією і Францією набере не більше 4 балів.

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Дивіться як збірна України грала з Боснією у Львові: