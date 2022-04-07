Новый акт вандализма и зверств в Буче. Орки разворовали тренировочную базу ФК Оболонь

Президент столичного клуба рассказал о состоянии инфраструктуры команды Первой лиги

Оккупанты разграбили тренировочную базу ФК Оболонь в Буче / Фото: zbirna.com, Коллаж: Сегодня

Спортивная инфраструктура во всех регионах страны, куда добрались оккупанты, была сильно повреждена. Это касается стадиона имени Гагарина в Чернигове, который орки идентифицировали как военную базу. Еще одним местом военных преступлений российской армии стала тренировочная база ФК Оболонь в городе Буча.

Александр Слободян / Фото: ФК "Оболонь"

Реклама

Президент клуба Александр Слободян рассказал о состоянии инфраструктуры клуба. А также сообщил как его команда помогает украинцам, и чем заняты сотрудники клуба.

"Оболонь-Арена, слава Богу, стоит. Там, в подземном паркинге, было оборудовано бомбоубежище, и многие там скрывались. В кафе на стадионе постоянно кормят тех, кто в этом нуждается."

База ФК Оболонь в Буче повреждена оккупантами

Реклама

"К сожалению, на тренировочной базе в Буче эти варвары тоже побывали. Заехали танком на территорию, уничтожив металлический забор, разграбили раздевалки. На месте парковки автобуса найден снаряд, который, кажется, не разорвался. Поля визуально не повреждены, но подробно осмотреть их пока не удалось. Там могут быть мины, растяжки, нужно подождать выводы инженерной службы. Не все футболисты могут воевать. Я знаю многих людей с фронтовым опытом на Донбассе, которые очень долго ждали своей очереди, а также амуницию и оружие. Очень не хочется, чтобы до этого дошло дело, но не все спортсмены пока там, думаю, нужны. Кто умеет, у кого был опыт, у кого возникло такое желание, тот уже ушел", – поделился Александр Слободян с zbirna.com

Кстати, именно на киевской Оболони начал восстанавливаться футбол в столице. Известные игроки сыграли дружеский матч со сборной Оболонского района.