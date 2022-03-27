Никто в Мариуполе не ждал "русского мира". Сын легенды Шахтера пережил ужас блокады

Российские фашисты устроили настоящий геноцид жителям украинского города Мариуполь

Кирилл Матвеев сумел выбраться с блокадного Мариуполя / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Сын легендарного бомбардира донецкого Шахтера Олега Матвеева Кирилл три недели провел в осажденном Мариуполе. Он не понаслышке знает, какие преступления совершают российские оккупанты.

Капитан мариупольского Яруда готовился к возобновлению чемпионата, когда ранним утром 24 февраля рашисты напали на нашу страну.

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"Дней пять было еще терпимо. Многие футболисты собрались с семьями и родными на клубной базе, но я решил находиться дома, в квартире. Был там с мамой, ведь отец застрял в Турции с ФК Мариуполь. В датах я уже, конечно, запутался, но примерно до 1 марта мы периодически бегали из квартиры в подвал, а потом окончательно обосновались в убежище. Я не буду рассказывать о том, что там пришлось пережить и что там до сих пор переживают люди. Самое страшное было гнать от себя мысли, что больше никогда не увижу отца. Однако папа меня научил держаться. К такому он меня, конечно, никогда не готовил, но я и сам понимал, что мне нужно беречь маму и попытаться ее спасти.

Сложно было принять решение, что надо уехать. Многие машины были разгромлены, где-то снимали моторы, но нам, повторюсь, повезло. Мы уехали вместе с соседями. Дорога по городу – это был сущий ад. Но выехать, слава Богу, удалось без проблем. Вариант побега в россию? Нет, мы его вообще не рассматривали. Я даже не знаю, кто из наших ребят решил ехать к тем, кто лишил нас, по сути, всего. За все это время, что живу в Мариуполе, не встречал там ни одного человека, который ждал бы "русского мира". Ни одного! С футболистами и тренерами мы все время на связи. Не можем только найти нашего опытного Игоря Тищенко, но верим, что он жив и здоров. Важно победить в нашей войне, сохранить Украину и отстроить ее. В футбол поиграть успеем…", – сказал Кирилл Матвеев в интервью Zbirna.com.

Ранее мы рассказывали, что защищая Мариуполь от российских фашистов погиб чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал. Он служил в составе отряда специального назначения "Азов".

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