Назад в Севилью: Коноплянка официально нашел новую команду

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка официально стал игроком польской Краковии. 32-летний украинский вингер подписал шестимесячный контракт с возможностью продления на один год

Коноплянка перешел в Краковию. Фото: cracovia.pl

Предыдущим клубом Коноплянка был донецкий Шахтер. Но с приходом в команду Роберто Де Дзерби украинец оказался лишним. Его даже не взяли на зимние сборы.

Интересно, что цвета Краковии красно-белые, такие же, как были у Коноплянки в Севилье. У них даже футболки похожие – полосате. Так что как минимум к экипировке Коно должен привыкнуть очень быстро.

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Коноплянка как будто вернулся в Севилью. Фото: AFP/cracovia.pl

Агенты Евгения вели переговоры с австрийским ЛАСКом, но вариант сорвался в последний момент. Также поговаривали об интересе из Турции и Днепра-1.

Коноплянка поддерживал форму самостоятельно, катаясь верхом на другом мужчине – это так Женя веселился во время тренировки.

Коноплянка поддерживает форму самостоятельно / Фото: Instagram

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В Краковии Коноплянка будет выступать под 80-м номером. Дебютировать в составе новой команды украинец сможет 19 февраля, когда Краковия встретится с Ягеллонией.

А сегодня он с трибуны сможет наблюдать за поединком с Лехией в рамках национального чемпионата. Кстати, в турнирной таблице польской Премьер-лиги Краковия идет на девятом месте.

Евгений Коноплянка:

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