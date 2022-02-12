Наполи – Интер: онлайн-трансляция матча Серии А

Следите в онлайн-режиме за битвой лидеров чемпионата Италии, в которой Наполи сыграет против Интера – видео, фото, комментарии

В субботу, 12 февраля, в Неаполе на стадионе "им. Диего Армандо Марадоны" будет сыгран центральный поединок 25-го тура Серии А. Матч Наполи – Интер начнется в 19:00 по киевскому времени.

Прогноз на матч Наполи – Интер

Реклама

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Миланский Интер всего на одно очко опережает ближайших конкурентов – Наполи и Милан. И хотя у команды Симоне Индзаги есть игра в запасе, она не гарантирует чемпионства "нерадзурри".

Интер умудрился растерять 7-очковое преимущество, которое у команды было на начало 2022 года. Любая новая осечка будет дорого стоить подопечным Индзаги на финише.

Наполи рассчитывает добиться победного результата в матче, чтобы вновь вернуть себе лидерскую позицию в Серии А.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В Серии А команды сыграли между собой 157 матчей – 47 побед Наполи, 28 ничьи, 78 побед Интера.

В матче первого круга победу праздновала команда Симоне Индзаги, обыгравшая Наполи со счетом 3:2.

КТО ФАВОРИТ

Интер является фаворитом матча. Котировки на победу действующих чемпионов Италии равны 2.65, тогда как на Наполи – 2.80. Коэффициент на ничью составляет 3.30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

Матч Наполи – Интер покажет в прямом эфире сервис Megogo. Прямая трансляция начнется в 19:00.