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Месси в шоке: снизил аппетиты до минимума, но все равно не смог остаться в Барселоне

Александр Трикиша Александр Трикиша
6 августа, 10:18
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Лионель Месси был готов пойти на существенное понижение зарплаты ради нового контракта с Барселоной. Футболист был уверен, что без проблем заключит новый контракт
Лионель Месси не смог вернуться в Барселону
Лионель Месси не смог вернуться в Барселону / Фото: Reuters

Лионель был очень удивлен, что президент Барсы Жоан Лапорта появился на встрече с отцом футболиста Хорхе Месси и сказал, что ему очень жаль, но клуб не сможет зарегистрировать аргентинца в этом сезоне из-за ограничения зарплаты, установленного Ла Лигой.

Леонель Месси покидает Барселону
Леонель Месси покидает Барселону / Фото: ФК Барселона

Представитель футболиста проинформировал президента Барселоны о готовности игрока еще больше снизить свои запросы, чтобы у клуба была возможность зарегистрировать аргентинца.

Месси дал время руководству каталонского клуба проанализировать эту альтернативу, но позже они связались с ним и сообщили, что невозможно вписаться в лимит заработной платы и, следовательно, невозможно зарегистрировать игрока в соответствии с нормативными требованиями, пишет Sport.es.

В тренде

Лионель Месси продлит контракт с Барселоной
Лионель Месси продлит контракт с Барселоной / Фото: Reuters

В результате Барселона сочла переговоры прерванными и предоставила футболисту карт-бланш на поиски нового места работы. Как сообщалось ранее, Лионель Месси вскоре может стать одноклубником Неймара.

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