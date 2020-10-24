"Манчестер Юнайтед" – "Челси": онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

Суперматч в 6-м туре английской Премьер-лиги – 20-кратный чемпион Англии "Манчестер Юнайтед" примет на "Олд Траффорд" шестикратного обладателя трофея, "Челси". Сульшер и Лэмпард, которые не так давно играли друг против друга на футбольном поле, снова выведут команды в качестве тренеров. Начало поединка – в 19:30. А на нашем сайте пройдет интереснейший мультимедийный онлайн.

"Манчестер Юнайтед" – "Челси"

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Как подходят к матчу

После результативной концовки прошлого сезона, когда "МЮ" в последний момент заскочил на третье место чемпионата, новое первенство манкунианцы начали плохо – два поражения в трех матчах. Даже снова заговорили про отставку Уле-Гуннара Сульшера. Однако "Красные Дьяволы" вроде как исправились. Проявили характер и на последних минутах разгромили в АПЛ "Ньюкасл" – 4:1.

И хотя в турнирной таблице в Англии манкунианцы идут 15-ми, пятое место на расстоянии одной победы. Да и после еврокубков настроение в клубе улучшилось – на старте группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" дожал в Париже "ПСЖ" – 2:1. Правда, на своем поле "Дьяволы" не побеждают уже в четырех матчах Премьер-лиги – с 4 июля.

Что касается "Челси", то прошлогодний финалист Кубка Англии пока не блещет. В пяти матчах чемпионата две победы, две ничьи и одно поражение, что позволяет лондонцам занимать девятое место в Премьер-лиге. Отметим, что "синие" пропустили 63 гола в 43 матчах АПЛ под руководством Лэмпарда, в среднем 1,5 гола за игру – худший показатель среди всех постоянных тренеров "Челси".

А в первом туре группового этапа Лиги чемпионов лондонская команда заключила мир с "Севильей" – 0:0.

Кадровая ситуация

В этом матче могут вернуться в состав капитан команды Гарри Магуйар и форвард Мэйсон Гринвуд, а также есть шанс дебютировать у уругвайского форвард Эдинсона Кавани. А вот Эрик Байи и Джесси Лингард не помогут партнерам в течение нескольких недель из-за травм. Продолжит отбывать дисквалификацию Антони Марсьяль. "Челси" подходит к матчу почти в оптимальном составе – в лазарете команды только Билли Гилмор.

Как играли между собой

В прошлом сезоне лондонцы дважды уступили "МЮ" в чемпионате Англии, зато потом выбили манкунианцев из Кубка в полуфинале – 3:1.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер: "Начало сезона для "Челси" похоже на то, через что проходят сейчас многие клубы – несколько очень хороших матчей и несколько не очень выразительных. Футбол только осваивается в новых условиях, а команды набирают форму. Мы знаем, что нам предстоит непростой матч, но в прошлом году мы играли между собой 4 или 5 раз, так что на поле выйдут две команды, которые хорошо знают друг друга".

Майкл Каррик и Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард: "Конечно, это большой матч. Мы часто играли против "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне и прекрасно понимаем их возможности. На неделе они обыграли "ПСЖ" – это фантастический результат. Я вижу и прогресс нашей команды. Пришли 6 игроков, каждый из которых хочет пробиться в основу. Есть положительные моменты, но есть и отрицательные. Нам нужно время. Петр Чех на этот поединок точно с нами не поедет в статусе игрока".

Что думают букмекеры

Букмекеры не решаются назвать однозначного фаворита этого матча, но отдают небольшое преимущество "МЮ". На победу "Дьяволов" коэффициент 2.60, на ничью – 3.40 и на выигрыш "Челси" – 2.75. Самый популярный счет – ничья 1:1 – 6.00.

Смотрите, как "МЮ" выступал в еврокубках в прошлом сезоне

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