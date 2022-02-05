"Луческу сказал больше не возвращаться". Супряга рассказал, как его выгнали из Динамо

Украинский форвард Владислав Супряга отправился покорять Серию А, где будет выступать на правах аренды за генуэзский клуб Сампдорию.

О том как прошло расставание с главным тренером Динамо, Супряга рассказал в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

"Мы с ним очень хорошо пообщались. Он мне сказал чтобы я больше сюда не возвращался.

Сказал чтобы я трудился, это для меня большой шаг. И сказал чтобы я не упускал свой шанс. Я ему очень благодарен за все что он для меня сделал.

Я вырос как игрок, я вырос как личность. Мы много с ним общались вне футбольного поля. Я ему очень благодарен", – сказал Супряга.