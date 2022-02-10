Ливерпуль – Лестер: онлайн-трансляция матча АПЛ

Следите в онлайн-режиме за ходом центрального поединка 24-го тура английской Премьер-лиги – чемпион-2020 Ливерпуль принимает чемпиона-2016 Лестер

Поединок на стадионе "Энфилд" в четверг, 10 февраля, начнется в 21:45 по киевскому времени. Прогноз на матч Ливерпуль – Лестер

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В случае победы Ливерпуль, отстающий на 12 очков от Манчестер Сити, но имеющий две игры в запасе, сможет реанимировать свои шансы на чемпионство.

Ливерпуль перед этой игрой вспоминает, как обыграл Лестер в 2019-м.

Фаны Лестера вспоминают декабрьскую победу над Ливерпулем.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом поединка аналитики называют Ливерпуль. Вероятность его победы оценивается в 78 процентов, ничьей – в 14 процентов, выигрыша Лестера – в ничтожные 8 процентов. Наиболее вероятный счет, согласно котировкам, 2:0 в пользу хозяев.

Котировки Parimatch на результат: 1.23 – 6.90 – 12.00

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире поединок АПЛ Ливерпуль – Лестер в четверг, 10 февраля, начиная с 21:45, покажет канал Setanta Sport+. Также трансляция матча доступна на сервисе OLL.TV.