Легенды Шахтера поздравили Рината Ахметова с 55-летием

Руководители Шахтера, действующие и бывшие футболисты, а также тренеры поздравили с днем рождения президента клуба Рината Ахметова

Сергей Палкин, генеральный директор ФК Шахтер:

– Прежде всего я хочу пожелать ему, чтобы Шахтер всегда выигрывал, потому что Шахтер – это его сердце, Шахтер – это его душа. Он очень болеет, переживает за нашу команду. И, конечно же, хотел бы ему пожелать, чтобы он как можно быстрее вернулся на стадион, потому что нам его очень не хватает, футболистам его не хватает. Чтобы смотреть на нашу команду, чтобы болеть за нее, чтобы за нее переживать, нужно много здоровья. Поэтому я хочу пожелать президенту здоровья. Сегодня в нашей жизни, с учетом той мировой ситуации, в которой мы живем, это очень важный аспект. Поэтому я хотел бы пожелать ему здоровья – ему и его близким. А когда Шахтер будет выигрывать и у него будет здоровье, у всех нас все будет хорошо.

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Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Дарио Срна, директор по футболу ФК Шахтер:

– У нашего президента в этом году два юбилея – 55 лет и 25 лет как он президент Шахтера. Сначала хочу его поздравить с днем рождения! Желаю здоровья, счастья, любви. Вместе с ним, я уверен, мы добьемся много спортивных успехов – это его радует больше всего. Он любит Шахтер, любит Донбасс, Донецк, Украину. Я со своей стороны ему обещаю, что мы вместе со всеми остальными будем делать все, чтобы он был счастлив, чтобы смотрел хороший, атакующий Шахтер, который он любит. С другой стороны, у него другой юбилей – 25 лет президентства. Я знаю, что очень много президентов других клубов ему завидуют, все хотят быть как он, но ни у кого не получается. Я приехал в Шахтер в 2003 году, познакомился с ним и через 10 минут попросил контракт на 10 лет. О чем это говорит? Это говорит о том, что он просто влюблен в футбол, влюблен в Шахтер, любит делать качественную, хорошую, атакующую команду. Поэтому от всех болельщиков, от меня, от всей команды спасибо ему за 25 прекрасных лет! Спасибо, что переживает и помогает каждую минуту, каждую секунду. Мы будем стараться радовать его нашими играми, нашими забитыми голами, нашими результатами. Еще раз, Ринат Леонидович, с днем рождения, спасибо Вам за все, желаю Вам всего-всего хорошего!

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Дарио Срна

Роберто Де Дзерби, главный тренер ФК Шахтер:

– Поздравляю президента клуба с днем рождения! Надеюсь, что я смогу принести ему много удовольствия через результаты и через нашу игру, потому что знаю, как он любит футбол и Шахтер.

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Ринат Ахметов и Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Андрей Пятов, вратарь, капитан ФК Шахтер:

– Это человек, без которого не было бы всего этого. В той ситуации, в которой мы оказались, он не опустил рук, не развернулся, а, наоборот, усилил, подставил плечо, показал, что ему все так же интересен футбол, что он живет этим. Клуб держит ту же марку, тот же уровень – это много стоит. Что можно пожелать? Только еще больше азарта нашему президенту. И, конечно же, мы все соскучились, давно не виделись. Надеюсь, может быть, он пересмотрит свое решение и начнет посещать матчи. Все-таки, когда президент с нами вместе, рядом, мы чувствуем еще больший стимул, добавляется сил.

Андрей Пятов и Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Тарас Степаненко, полузащитник, вице-капитан ФК Шахтер:

– Ринат Леонидович, поздравляю Вас с юбилеем, с 55-летием! Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, чтобы Шахтер всегда Вас радовал красивыми победами, яркой игрой. Мы очень стараемся и все делаем для этого. Будем очень усердно работать для того, чтобы оправдать Ваши ожидания. Еще раз с днем рождения и всего Вам самого хорошего!

Додо, защитник ФК Шахтер:

– Господин президент, поздравляю Вас с днем рождения и желаю огромного счастья, успехов, многих лет жизни. Мы очень счастливы, что Вы всегда находитесь рядом с нами. Мы постараемся выиграть для Вас все и посвятить это Вам.

Паулу Фонсека, главный тренер ФК Шахтер 2016–2019 годов:

– Здравствуйте, президент! Сегодня очень особенный день – день Вашего рождения. Хочу искренне поздравить Вас и пожелать крепкого здоровья, большого счастья, радости и огромного успеха. Продолжайте так же сильно любить Шахтер и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах. Желаю Вам всего наилучшего, крепко обнимаю и желаю встречать день рождения еще много-много лет!

Паулу Фонсека / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Луиш Каштру, главный тренер ФК Шахтер 2019–2021 годов:

– Здравствуйте, президент! Пусть день, когда Вы празднуете 55-летие, будет наполнен счастьем, радостью в кругу родных и друзей. Желаю здоровья и только самых счастливых моментов. Крепко обнимаю!

Михаил Соколовский, полузащитник ФК Шахтер 1974–1987 годов:

– Ринат Леонидович, хочу поздравить Вас с днем рождения и пожелать самого главного – большого-большого здоровья, благополучия Вашего большого футбольного дела. Вам удалось создать без преувеличения великий клуб. И в том, что благодаря команде болельщики, и лично я, получают удовольствие, Ваша заслуга. Потому что Шахтер сегодня – однозначно элитный клуб европейского футбола. Мы, ветераны, гордимся, что причастны к такому клубу.

Александр Сопко, защитник ФК Шахтер 1981–1990 годов, эксперт ТК Футбол:

– От имени ветеранов донецкого Шахтера я хочу поздравить президента клуба Рината Леонидовича Ахметова с днем рождения. Наше поколение держало в руках Кубок и Суперкубок СССР – мы только чемпионами не были. Думаю, если бы у нас был такой президент, мы точно несколько раз стали бы чемпионами страны. Мы по-хорошему завидуем нынешнему поколению футболистов – им сильно повезло. У них президент, которых реально мало в футбольном мире. У меня много пожеланий, но остановился бы на одном, сокровенном, я уверен, для него и для всех дончан. Я хочу, чтобы в ближайшее время в Донецке на Донбасс Арене 52 тысячи болельщиков вместе спели Спят курганы темные и гимн Шахтера. С днем рождения, президент!

Андрей Воробей, нападающий ФК Шахтер 1997–2007 годов, амбассадор Shakhtar Social:

– Дорогой Ринат Леонидович! От всех ветеранов донецкого Шахтера и от себя лично хочу поздравить Вас с юбилеем, с днем рождения. Хочу пожелать Вам в первую очередь крепкого здоровья, терпения, долголетия, всего наилучшего! То, что Вы делаете для футболистов, для украинского футбола в целом, – это не передать словами. Я желаю, чтобы Вы и дальше так относились к футболу. То, что Вы делаете для развития детского, взрослого футбола, для нашей национальной сборной, – это очень большой вклад, таких людей практически нет в Украине. Большое Вам спасибо. Желаю оставаться таким же человеком. Желаю, чтобы Шахтер еще больше поднял высоту, которую заслужил. Больше побед, меньше проигрышей и меньше потраченных нервов. Мы Вас любим и поздравляем!

Сергей Попов, защитник ФК Шахтер 1992–1995, 1998–2004 годов, ассистент главного тренера Зари:

– Ринат Леонидович, поздравляю Вас с днем рождения. Прежде всего, хочу пожелать Вам крепкого, богатырского здоровья, а также мудрости и верных решений в жизни. Зная Ваше неуемное желание побеждать, хочу пожелать много ярких и громких побед в футболе. С днем рождения!

Жадсон, полузащитник ФК Шахтер 2005–2012 годов, футболист Атлетико Паранаэнсе:

– Записываю это видео, потому что сегодня особенный день: наш президент Ринат Ахметов празднует юбилей. Поздравляю и желаю долгих лет жизни! Для меня было честью защищать цвета Шахтера и выиграть Кубок УЕФА в 2009 году. Крепко обнимаю, президент! С праздником!

Жадсон / Фото: Instagram

Фернандиньо, полузащитник ФК Шахтер 2005–2013 годов, футболист Манчестер Сити:

– Приветствую, президент! Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю провести отличный день в кругу семьи и близких Вам людей.

Александр Кучер, защитник ФК Шахтер 2006–2017 годов, главный тренер Металлиста:

– Ринат Леонидович, в этот прекрасный день хочу поздравить Вас с днем рождения, пожелать здоровья, мирного неба над головой. Чтобы Шахтер Вас радовал победами. И, конечно же, победы в Лиге чемпионов!

Александр Кучер / Фото: Getty Images

Валерий Кривенцов, полузащитник ФК Шахтер 1991–2001 годов, главный тренер Металлиста 1925:

– Поздравляю Вас с юбилеем! Хочу пожелать крепкого здоровья Вам и Вашей семье, новых побед и красивой игры Вашей любимой команде. С праздником!

Алексей Белик, нападающий ФК Шахтер 2000–2008 годов, ассистент тренера Шахтера U15:

– Уважаемый Ринат Леонидович, поздравляю Вас с днем рождения! Желаю здоровья и счастья. Пусть ФК Шахтер радует Вас только яркими победами, а эмоции, пережитые во время матчей, мотивируют на новые цели. И пусть осуществится наша общая мечта – вернуться в родной Донецк и всей Донбасс Ареной спеть гимн Шахтера. С днем рождения, президент!

Игор Дуляй, полузащитник ФК Шахтер 2004–2010 годов, ассистент тренера Партизана:

– Уважаемый президент! Поздравляю Вас с днем рождения и хочу пожелать крепкого здоровья Вам и всем Вашим близким, а команда пусть радует красивой игрой и победами!

Томаш Хюбшман, полузащитник ФК Шахтер 2004–2014 годов, футболист Яблонца:

– Здравствуйте, уважаемый президент! Хочу пожелать Вам в день рождения здоровья, счастья, любви и удачи во всем, что Вы делаете. Желаю, чтобы Вы были счастливы, чтобы Вас радовала вся Ваша семья, чтобы все были здоровы и в жизни все удалось. И, конечно, чтобы Ваша любимая команда радовала Вас и всех болельщиков.

Ярослав Ракицкий, защитник ФК Шахтер 2009–2019 годов, футболист Зенита:

– Дорогой Ринат Леонидович Ахметов! Я Вас поздравляю с днем рождения, желаю Вам много счастья, быть всегда таким крутым, как Вы есть, настоящим примером для Донбасса и всей Украины. Вы – мой друг. Спасибо Вам за все, что Вы сделали для моей семьи.

Дуглас Коста, полузащитник ФК Шахтер 2010–2015 годов, футболист Гремио:

– Здравствуйте, президент! Поздравляю Вас с днем рождения и желаю всего наилучшего. Спасибо за все то, что Вы сделали для меня и других бразильцев. Наслаждайтесь своим праздником!