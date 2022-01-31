Футболист, который чуть не умер на Евро, нашел новую команду

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен возвращается в футбол. Проблемы с сердцем не позволили ему играть в Италии, так он нашел себе клуб в Англии

Кристиан Эриксен возвращается в футбол / Фото: Twitter, REUTERS

Эриксен подписал контракт с Брентфордом, который выступает в Премьер-лиге. Контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

Предыдущей командой Эриксена был итальянский Интер. Также он играл за английский Тоттенхэм и нидерландский Аякс.

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Напомним, в стартовом матче сборной Дании на Евро-2020 против Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание на поле. Позже стало известно, что футболист перенес сердечный приступ.

Эриксен перенес операцию на сердце, ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Однако в Италии запрещено играть футболистам с такими особенностями, поэтому Интер вынужден был разорвать с ним контракт.

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Только недавно 29-летний полузащитник приступил к тренировкам в родной Дании вместе с Оденсе.