Клуб Роналду послал подальше российский Аэрофлот

Английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед не собирается поддерживать преступный режим России

МЮ расторг контракт с Аэрофлотом / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают обстрелы мирных украинских городов. На фоне агрессии путинского режима свой вклад в поддержку Украины сделал Манчестер Юнайтед. На своем официальном сайте "манкунианцы" сообщили о расторжении спонсорского соглашения с российской авиакомпанией Аэрофлот.

"В свете событий в Украине мы отозвали спонсорские права Аэрофлота. Мы разделяем беспокойство наших болельщиков по всему миру и выражаем соболезнования пострадавшим", – говорится в пресс-релизе клуба.

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Напомним, в ответ на широкомасштабное вторжение России на территорию Украины, Великобритания ужесточила свои санкции в отношении путинского режима. В перечень компаний попал и российский Аэрофлот, которому запретили летать в Великобританию.

Также сегодня УЕФА провел внеочередное заседание Исполкома организации из-за вторжения России в Украину. Но к сожалению, Европейский футбольный союз не решился на исключение российских клубов из еврокубков.

Из-за агрессии Путина российские и украинские клубы будут играть на нейтральных полях / Фото: AFP, REUTERS, Коллаж: Сегодня

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