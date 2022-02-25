Клуб Роналду послал подальше российский Аэрофлот

Российские войска продолжают обстрелы мирных украинских городов. На фоне агрессии путинского режима свой вклад в поддержку Украины сделал Манчестер Юнайтед. На своем официальном сайте "манкунианцы" сообщили о расторжении спонсорского соглашения с российской авиакомпанией Аэрофлот.
"В свете событий в Украине мы отозвали спонсорские права Аэрофлота.
Мы разделяем беспокойство наших болельщиков по всему миру и выражаем соболезнования пострадавшим", – говорится в пресс-релизе клуба.
Напомним, в ответ на широкомасштабное вторжение России на территорию Украины, Великобритания ужесточила свои санкции в отношении путинского режима. В перечень компаний попал и российский Аэрофлот, которому запретили летать в Великобританию.
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Также сегодня УЕФА провел внеочередное заседание Исполкома организации из-за вторжения России в Украину. Но к сожалению, Европейский футбольный союз не решился на исключение российских клубов из еврокубков.
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