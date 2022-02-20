Как он мог? Роналду не забил с метра (видео)

Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Лидс 4:2, но звездный нападающий победителей Криштиану Роналду при этом умудрился опростоволоситься

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В воскресенье, 20 февраля, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одолел Лидс 4:2, но лидер МЮ Криштиану Роналду, как это часто бывает с ним в последнее время, не забил.

Хотя, как можно было не забить на 26-й минуте при счете 0:0, болельщики МЮ не могут понять.

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Французский одноклубник португальца Поль Погба выкатил мяч Криштиану, словно на блюдечке, но Роналду с метра не сумел поразить цель, угодив мячом во вратаря Лидса.

Отметим, что 2022-й у Криштиану Роналду явно не складывается. Сперва португалец повторил свой антирекорд 13-летней давности – шесть матчей без голов.

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А затем угодил в скандал, плюнув в спину своему одноклубнику Эланге.