Интер – Милан: онлайн главного дерби итальянского футбола

5 февраля в 24 туре чемпионата Италии встретятся два конкурента за чемпионский титул – Интер сыграет против Милана. Следите за матчем с помощью нашего онлайна

В субботу, 5 февраля, в 24-м туре чемпионата Италии Интер принимает Милан. Миланское дерби станет настоящим украшением тура. Матч начнется в 19:00.

Где смотреть Интер – Милан

Мы проведем текстовую трансляцию матча Интер – Милан. Следите за поединком чемпионата Италии в нашем онлайне.

ОНЛАЙН ИНТЕР – МИЛАН

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История противостояния

Принципиальные соперники провели между собой 199 матчей в Серии А: 64 победы Милана, 55 ничьих и 76 побед Интера.

В пяти последних очных встречах Интер одержал 3 победы, одну победу праздновал Милан, еще один поединок завершился вничью.

Команды встречались в ноябре прошлого года и закончили матч вничью (1:1). Забивали лишь игроки Интера – Чалханоглу с пенальти и Де Врей в свои ворота.

Турнирная ситуация

Команда Симоне Индзаги после 22-х сыгранных матчей имеет в активе 53 очка и опережает ближайших преследователей на четыре балла. Пока у "нерадзурри" есть все шансы для того, чтобы защитить чемпионский титул.

Милан занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А. Подопечные Стефано Пиоли набрали 49 баллов в 23-х матчах.

Котировки на матч

Интер является явным фаворитом встречи. Коэффициент на успех "неррадзури" составляет 1.82, тогда как на Милан – 4.30. Ничья же оценивается в 3.95. В процентном соотношении вероятность событий следующая:

победа Интера – 52%

ничья – 25%

победа Милана – 23%

Где смотреть матч

Матч Интер – Милан покажет в прямом эфире сервис Megogo. Прямая трансляция начнется в 19:00.