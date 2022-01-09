Интер – Лацио: онлайн-трансляция матча

Миланский клуб стремится защитить чемпионский титул, но римляне любому гранду могут поставить подножку

В воскресенье, 9 января, в Милане будет сыгран матч 21-го тура итальянской Серии А. Лидер чемпионата Интер принимает Лацио, который застрял в середине турнирной таблицы.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Мы проведем текстовую трансляцию матча Интер – Лацио. Следите за поединком чемпионата Италии в нашем онлайне.

ИНТЕР – ЛАЦИО

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Турнирные расклады

Интер идет на первом месте, но его поджимают соседи. Милан тоже отчаянно борется за скудетто.

В последних 10 матчах Интер одержал 8 побед, 1 ничья и 1 поражение.

В прошлом туре Интер не сыграл с Болоньей. Соперника посадили на карантин из-за COVID-19.

Свой последний матч в Серии А миланский клуб сыграл еще в декабре, когда минимально обыграл Торино – 1:0.

Что касается Лацио, то клуб забуксовал в середине турнирной таблицы.

Последние 10 игр во всех турнирах для Лацио были неважными: 4 победы, 3 поражения и 3 ничьи.

В прошлом туре римляне сыграли 3:3 с Эмполи.

Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи хозяева поля. Коэффициент на победу Интера – 1.40, на ничью – 5.20, на победу Лацио – 7.80.

Вероятность победы Интера – 69%, ничьей – 19%, победы Лацио – 12%.

История противостояния

В чемпионатах Италии команды играют друг с другом с 1928 года. За это время было сыграно 159 матчей – 66 побед Интера, 54 ничьи, 39 встреч выиграл Лацио.

Пять последних матчей в Серии А:

15.10.2021. Лацио – Интер - 3:1

14.02.2021. Интер – Лацио - 3:1

04.10.2020. Лацио – Интер – 1:1

16.02.2020. Лацио – Интер – 2:1

25.09.2019. Интер – Лацио – 1:0

Как видим, единственное поражение Интеру в этом сезоне нанес именно Лацио.

Где смотреть матч

В Украине прямую трансляцию поединка Интер – Лацио можно посмотреть на сайте MEGOGO.