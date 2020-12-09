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Гармаш после победы "Динамо" над "Ференварошем" обошел Реброва

9 декабря, 17:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник провел 73-й матч в форме киевского клуба на европейской арене

Вчерашняя победа "Динамо" над "Ференцварошем" вывела вице-чемпионов Украины в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, она стала знаменательной для 30-летнего полузащитника Дениса Гармаша. Уроженец Луганской области обошел по количеству игру в еврокубках Сергея Реброва – легендарного футболиста "Динамо", а ныне тренера чемпионов Венгрии. На днях Луческу рассказал, почему заменил Гармаша в игре с "Мариуполем".

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До этого у Гармаша и Реброва было по 72 матча "на Европе" в динамовской форме, а теперь Денис обошел коллегу. Вчера он отыграл 70 минут и помог киевлянам добыть важные три очка. Теперь полузащитник сравнялся по количеству игр со знаменитыми Валентином Белькевичем и Максимом Шацких – на их счету по 73 дуэли в еврокубках, сообщил сайт "Динамо".

Причем, если Гармаш продолжит попадать в состав в Лиге Европы, то он не только оторвется от Белькевича и Шацких, но и приблизится к Андрею Ярмоленко (80 матчей). А больше других одноклубников матчей на евроарене провели Олег Гусев (98) и Александр Шовковский (143).

Недавно на тренировке Гармаш сломал Буяльского.

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Смотрите обзор матча "Динамо" – "Ференцварош":

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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