Луческу рассказал, что думает об игре Нещерета и почему заменил Гармаша

Перед решающим поединком с венгерским "Ференцварошем" в Лиге чемпионов киевское "Динамо" обыграло "Мариуполь" в довольно непростом матче. На стадионе имени Валерия Лобановского подопечные Мирчи Луческу остались в меньшинстве после удаления за фол последней надежды молодого вратаря Руслана Нещерета.

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Нынешний рулевой "Динамо" после игры прокомментировал игру. Причем, остановился лишь на двух моментах матча.

Почему выпускает Нещерета, несмотря на молодость и ошибки, а не Бущана:

"После удачной игры в Барселоне у Нещерета была игра с "Шахтером", в которой он совершил результативную ошибку. Я не хотел, чтобы этот год заканчивался для него таким образом, тем более, что осталось очень мало матчей. Поэтому я дал ему сыграть. Если не с "Мариуполем", так в матче с "Колосом" он бы сыграл. У Жоры [Бущана] никаких проблем нет, он готовится к поединку с "Ференцварошем".

Почему заменил именно Гармаша после удаления Нещерета:

"Потому что те игроки, которые остались на поле, лучше знают принципы игры нашей команды в обороне".

Напомним прогноз, расписание и результаты 12-го тура чемпионата Украины.

После 12 матчей киевляне опережают "горняков" на три очка. Смотрите, как "Мариуполь" сопротивлялся "Динамо" в Киеве:

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