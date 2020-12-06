Луческу рассказал, что думает об игре Нещерета и почему заменил Гармаша

Перед решающим поединком с венгерским "Ференцварошем" в Лиге чемпионов киевское "Динамо" обыграло "Мариуполь" в довольно непростом матче. На стадионе имени Валерия Лобановского подопечные Мирчи Луческу остались в меньшинстве после удаления за фол последней надежды молодого вратаря Руслана Нещерета.
Нынешний рулевой "Динамо" после игры прокомментировал игру. Причем, остановился лишь на двух моментах матча.
- Почему выпускает Нещерета, несмотря на молодость и ошибки, а не Бущана:
"После удачной игры в Барселоне у Нещерета была игра с "Шахтером", в которой он совершил результативную ошибку. Я не хотел, чтобы этот год заканчивался для него таким образом, тем более, что осталось очень мало матчей. Поэтому я дал ему сыграть. Если не с "Мариуполем", так в матче с "Колосом" он бы сыграл. У Жоры [Бущана] никаких проблем нет, он готовится к поединку с "Ференцварошем".
- Почему заменил именно Гармаша после удаления Нещерета:
"Потому что те игроки, которые остались на поле, лучше знают принципы игры нашей команды в обороне".
Напомним прогноз, расписание и результаты 12-го тура чемпионата Украины.
После 12 матчей киевляне опережают "горняков" на три очка. Смотрите, как "Мариуполь" сопротивлялся "Динамо" в Киеве:
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