Футболисты Шахтера собрали более 25 млн грн для Украины

Беспрецедентную сумму футбольному клубу Рината Ахметова удалось собрать благодаря матчам, акциям с партнерами, деятельности Shelter Centre и Shakhtar Social

Футболисты Шахтера по всей Европе рассказывали о зверствах российских оккупантов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

С первых дней войны донецкий Шахтер принял решение организовать всестороннюю помощь Украине.

В Европе прошла серия благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace, благодаря которой удалось собрать 13,2 млн грн. Кроме того, во время этой серии игр футбольный клуб проводил акции в поддержку Украины. Так в Стамбуле футболисты Шахтера одели футболки с изображением четырехлетней Алисы, которая скрывается в бомбоубежище Мариуполя от российских атак. А на матче в Хорватии выразили поддержку защитникам Мариуполя и "Азовстали".

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Совместные благотворительные аукционы с компаниями Sorare и Binance в сумме собрали более 7,2 миллиона гривен. Еще 4 миллиона гривен Шахтер вложил в организацию и обустройство Shelter Centre Шахтера на "Арене Львов", также 1,2 миллиона гривен привлек фонд Shakhtar Social.

На вырученные средства приобретается все необходимое для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. Об этом рассказал генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин:

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"Товарищеские матчи, которые мы сыграли, и проекты с коммерческими партнерами уже позволили собрать более 25 миллионов гривен. Часть средств мы направили на приобретение аптечек и касок, часть – на поддержку Shelter Center на "Арене Львов". Мы также начали финансово поддерживать детей, которые потеряли в войне родителей. Клуб продолжит работу в этом направлении: будем делать все, что в наших силах, чтобы помочь победить в войне. И нет никаких сомнений – мы обязательно победим".

Кроме того, что около 2,1 миллиарда гривен уже передали бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб Шахтер в помощь Украине и украинцам с 24 февраля. А вместе с уплаченными наперед налогами сумма поддержки превысила 3 млрд грн.