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Футболист, спустивший в унитаз свою карьеру, скинул пять кило ради дебюта в новом клубе

30 декабря, 09:54

Олег Люлька Олег Люлька

Марио Балотелии худеет на глазах и готов сыграть свой первый матч с прошлой весны

Скандально известный нападающий Мауро Балотелли, не так давно забивший лицо татуировками, сегодня может дебютировать за команду Серии В "Монцу". 30-летний итальянец попал в заявку на игру с "Салернитаной" благодаря тому, что сел на жесткую диету и потерял 5 килограммов за 20 дней.

"Мы надеемся, что время Марио в "Монце" будет таким же счастливым, как в "Милане" в сезоне-2012/2013. Марио нужно время, потому что он не участвовал в официальных матчах с марта, но он работает, худеет и снижает процент жира в своем теле. Мы приводим Марио в форму. Наблюдая за его тренировками, можно сказать, что это спортсмен мирового класса. Он должен был добиться большего в карьере. Жаль, что Марио потерял столько лет", – приводит слова генерального директора "Монцы" Адриано Галлиани Telelombardia

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Напомним, в свое время Балотелли по прозвищу "Супер Марио" прочили в звезды мирового футбола, он играл за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", но то и дело попадал в различные скандалы и докатился до того, что для него теперь за счастье – играть во втором дивизионе Италии.

Ранее мы рассказывали, что Марио Балотелли начал 2020 год с аварии. Его авто протаранило ворота пекарни. При этом машина футболиста, за рулем которой сидел его друг, пострадала больше, чем сам Марио.

Позже против вице-чемпиона Европы-2012 Балотелли завели дело об изнасиловании несовершеннолетней, по которому футболист в итоге был оправдан.

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футболист чемпионат Италии Марио Балотелли Монца
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