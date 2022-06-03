Экс-игрок Динамо и сборной Украины готов повесить бутсы на гвоздь

Воспитанник столичного клуба Артем Кравец всерьез задумался о завершении карьеры

Артем Кравец

Украинский форвард Артем Кравец окончательное решение о своей карьере примет в ближайшее время. Кстати, сборная Украины сыграет с Уэльсом в финальном матче за выход на ЧМ-2022.

В начале февраля Артем Кравец покинул турецкий Коньяспор и с тех пор не нашел себе новую команду.

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"Увидим, что произойдет летом. Если позволит здоровье, потому что я перенес две операции, и не очень хотел бы рисковать. Если придет приглашение в интересный проект – буду рассматривать. Я считаю, что в 33 можно заканчивать. Я найду чем заниматься, у меня двое детей. Не вижу проблемы, если летом завершу с футболом", – сказал Кравец в интервью YouTube-каналу Брутальный футбол.

Артем Кравец / Фото: Facebook

3 июня Артему Кравцу исполняется 33 года. За свою футбольную карьеру нападающий поиграл за киевские Динамо, Арсенал, турецкие Коньяпор, Кайсериспор, немецкий Штутгарт, а также испанскую Гранаду.

Один из своих самых лучших матчей Артем провел против Валенсии в 1/16 Кубка УЕФА. Дубль Кравца тогда вывел киевлян в следующий раунд турнира.

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В составе сборной Украины форвард забил 8 голов в 23 матчах.

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Смотрите голы Артема Кравца в ворота Валенсии в 1/16 Кубка УЕФА