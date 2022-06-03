Экс-игрок Динамо и сборной Украины готов повесить бутсы на гвоздь

Украинский форвард Артем Кравец окончательное решение о своей карьере примет в ближайшее время. Кстати, сборная Украины сыграет с Уэльсом в финальном матче за выход на ЧМ-2022.
В начале февраля Артем Кравец покинул турецкий Коньяспор и с тех пор не нашел себе новую команду.
"Увидим, что произойдет летом. Если позволит здоровье, потому что я перенес две операции, и не очень хотел бы рисковать.
Если придет приглашение в интересный проект – буду рассматривать. Я считаю, что в 33 можно заканчивать.
Я найду чем заниматься, у меня двое детей. Не вижу проблемы, если летом завершу с футболом", – сказал Кравец в интервью YouTube-каналу Брутальный футбол.
3 июня Артему Кравцу исполняется 33 года. За свою футбольную карьеру нападающий поиграл за киевские Динамо, Арсенал, турецкие Коньяпор, Кайсериспор, немецкий Штутгарт, а также испанскую Гранаду.
Один из своих самых лучших матчей Артем провел против Валенсии в 1/16 Кубка УЕФА. Дубль Кравца тогда вывел киевлян в следующий раунд турнира.
В составе сборной Украины форвард забил 8 голов в 23 матчах.
Смотрите голы Артема Кравца в ворота Валенсии в 1/16 Кубка УЕФА