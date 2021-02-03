"Динамо" огласило заявку на Лигу Европы с двумя новичками

Уже в февраля команда Луческу сыграет с "Брюгге"

Киевское "Динамо" опубликовало заявку на весеннюю часть Лиги Европы. По списку А заявлены 24 футболиста. В список были включены Артем Беседин, отбывший дисквалификацию, и Сидклей, вернувшийся из аренды в "Коринтиансе".

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В 1/16 финала "Динамо" встретится с бельгийским "Брюгге". Первая встреча состоится 18 февраля в Киеве, а ответная – 25 февраля в Брюгге, сообщает официальный сайт киевлян.

Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко.

Защитники: Артем Шабанов, Александр Караваев, Владимир Костевич, Сидклей, Александр Тымчик, Томаш Кендзера.

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тудор Бэлуцэ, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.

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Форварды: Жерсон Родригес, Назарий Русин, Артем Беседин, Владислав Супряга.

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" и пробилось в Лигу Европы:

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