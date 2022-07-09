Динамо набирает форму. Киевляне одержали третью победу накануне матча ЛЧ

В очередном контрольном поединке на сборе в Швейцарии "бело-синие" встречались с 9-й командой Суперлиги Люцерном.
Динамовцы полностью контролировали ход поединка. Уже на 16-й минуте встречи Артем Беседин заработал пенальти, который четко реализовал Виктор Цыганков.
Всего через несколько минут Беньямин Вербич воспользовался пасом Попова и точным ударом из пределов штрафной площадки удвоил счет – 2:0.
После перерыва у "бело-синих" должны были забивать Цыганков и Караваев, но в итоге киевляне пропустили контратаку швейцарцев. Полузащитник Люцерна Лорик Эмини метров с 10-ти отправил мяч в сетку ворот Нещерета.
"" "" pic.twitter.com/moNgAzVkN5— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 9, 2022
Динамовцы одержали третью победу на швейцарском сборе из шести сыгранных поединков.
Товарищеский матч.
Люцерн – Динамо – 1:2.
Голы: Эмини, 81 – Цыганков, 16 (пен), Вербич, 24.
Люцерн (старт): Мюллер, Кампо, Фридек, Белоко, Ардаис, Дорн, Абубакар, Алаби Джашари, Бурш, Жакес.
Динамо: Бущан (Нещерет, 76) – Кендзеора (Караваев, 72), Попов (Сирота, 76), Забарный (Боль, 80), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Сидорчук (Андриевский, 80), Шапаренко (Шепелев, 72), Буяльский, Вербич (Ванат, 72), Цыганков (Антюх, 80) – Беседин.
Далее команду Луческу ожидает двойная встреча с Лионом 12 июля.
Контрольные матчи Динамо:
- 26.06. Динамо – Ивердон-Спорт (Швейцария) – 1:1
- 29.06. Динамо – Лозанна (Швейцария) – 0:2
- 02.07. Динамо – Сьон (Швейцария) – 1:0
- 05.07. Динамо – Янг Бойз (Швейцария) – 0:0
- 07.07. Динамо – Сьон-2 (Швейцария) – 6:1
- 09.07. Динамо – Люцерн (Швейцария) – 2:1
- 12.07. Динамо – Лион (Франция)
- 15.07. Динамо – Антверпен (Бельгия)
- 29.07. Динамо – Эвертон (Англия)