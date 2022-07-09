Динамо набирає форму. Кияни здобули третю перемогу напередодні матчу ЛЧ

Підопічні Мірчі Луческу обіграли аутсайдера швейцарської Суперліги Люцерн у товариському матчі

Голи Вербича та Циганкова принесли перемогу Динамо над Люцерном / Фото: Колаж: Сьогодні

У черговому контрольному поєдинку на зборі у Швейцарії "біло-сині" зустрічалися з 9-ю командою Суперліги Люцерном.

Динамівці повністю контролювали перебіг поєдинку. Вже на 16-й хвилині зустрічі Артем Бєсєдін заробив пенальті, який чітко реалізував Віктор Циганков.

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Усього за кілька хвилин Беньямін Вербич скористався пасом Попова та влучним ударом з меж штрафного майданчика подвоїв рахунок – 2:0.

Після перериви у "біло-синіх" мали забивати Циганков та Караваєв, але в результаті кияни пропустили контратаку швейцарців. Півзахисник Люцерна Лорік Еміні метрів із 10-ти відправив м'яч у сітку воріт Нещерета.

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Динамівці здобули третю перемогу на швейцарському зборі із шести зіграних поєдинків.

Товариський матч.

Люцерн – Динамо – 1:2.

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Голи: Еміні, 81 – Циганков, 16 (пен), Вербич, 24.

Люцерн (старт): Мюллер, Кампо, Фрідек, Білоко, Ардаїс, Дорн, Абубакар, Алабі Джашарі, Бурш, Жакес.

Динамо: Бущан (Нещерет, 76) – Кендзьора (Караваєв, 72), Попов (Сирота, 76), Забарний (Боль, 80), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 80), Шапаренко (Шепелєв, 72), Буяльський , Вербич (Ванат, 72), Циганков (Антюх, 80) – Бєсєдін.

Далі на команду Луческу чекає подвійна зустріч із Ліоном 12 липня.

Контрольні матчі Динамо: