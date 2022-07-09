Динамо – Люцерн: прямая трансляция матча (видео)

Киевский клуб продолжает серию товарищеских поединков в рамках благотворительного турне Match for Peace! Stop the War!

Через товарищеские матчи Динамо готовится к старту в Лиге чемпионов / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятом матче на тренировочном сборе в Швейцарии киевское Динамо встретится с ФК Люцерн. Поединок состоится 9 июля, начало в 18:30. Ранее Динамо не справилось с 15-кратным чемпионом Швейцарии.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО – ЛЮЦЕРН

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Визитка

Полное название: Fussball Club Luzern

Основан: 1901 год

Стадион: "Свисспорарена" (вмещает 16 800 зрителей)

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Главный тренер: Марио Фрик

Титулы

Чемпион Швейцарии: 1988/89

1988/89 Обладатель Кубка Швейцарии: 1959/60, 1991/92, 2020/21

История

Футбольный клуб Люцерн был основан более века назад и в течение долгих лет мигрировал между швейцарскими лигами, выступая преимущественно в низших дивизионах. С 2006 года, в котором команду возглавил экс-игрок сборной Швейцарии Чириако Сфорца, "сине-белые" являются постоянными участниками Суперлиги Швейцарии.

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Самым крупным клубным достижением остается завоевание чемпионского титула в сезоне 1988/89.

Предыдущий сезон

Сезон 2021/22 нельзя назвать успешным для Люцерна. Команда завершила его на 9-м месте из 10-ти и играла стыковые матчи плей-офф за право остаться в Суперлиге с вице-чемпионом Челленж-лиги Шаффхаузеном. Сыграв вничью в гостях (2:2) Люцерн выиграл домашний матч со счетом – 2:0.

В Кубке Швейцарии Люцерн, будучи действующим обладателем трофея, преодолел четыре раунда и сложил оружие лишь в полуфинале, уступив в серии пенальти Лугано, который в итоге завоевал этот титул.

Как пятая команда сезона 2020/21 Люцерн представлял Швейцарию в Лиге конференций, однако вылетел на первом же этапе – в третьем квалификационном раунде, уступив будущему финалисту турнира, роттердамскому Фейеноорду (дважды по 0:3).

Состав

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает состав Люцерна в достаточно скромную сумму 16,3 млн евро. Команда молодая – средний возраст игроков составляет 23,9 лет. Легионеров в составе почти половина.

Наибольшая оценочная стоимость у 21-летнего швейцарского центрального защитника Марко Берча (4,3 млн евро).

История встреч

На протяжении своей истории Динамо в рамках товарищеских матчей встречалось с Люцерном пять раз.