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Динамо – Люцерн: пряма трансляція матчу (відео)

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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9 липня, 10:20
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Через товариські матчі Динамо готується до старту у Лізі чемпіонів
Через товариські матчі Динамо готується до старту у Лізі чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятому матчі на тренувальному зборі у Швейцарії київське Динамо зустрінеться із ФК Люцерн. Поєдинок відбудеться 9 липня, початок о 18.30. Раніше Динамо не впоралося із 15-разовим чемпіоном Швейцарії.

ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО – ЛЮЦЕРН

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Візитка

Повна назва: Fussball Club Luzern

Заснований: 1901 рік

Стадіон: "Свісспорарена" (вміщує 16 800 глядачів)

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Головний тренер: Маріо Фрік

Титули

  • Чемпіон Швейцарії: 1988/89
  • Володар Кубка Швейцарії: 1959/60, 1991/92, 2020/21

Історія

Футбольний клуб Люцерн був заснований понад сто років тому і протягом довгих років мігрував між швейцарськими лігами, виступаючи переважно в нижчих дивізіонах. З 2006 року, в якому команду очолив ексгравець збірної Швейцарії Чиріако Сфорца, "синьо-білі" є постійними учасниками Суперліги Швейцарії.

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Найбільшим клубним досягненням залишається завоювання чемпіонського титулу у сезоні 1988/89.

Попередній сезон

Сезон 2021/22 не можна назвати успішним для Люцерну. Команда завершила його на 9-му місці з 10-ти та грала стикові матчі плей-офф за право залишитися у Суперлізі з віцечемпіоном Челленж-ліги Шаффхаузеном. Зігравши внічию в гостях (2:2) Люцерн виграв домашній матч із рахунком – 2:0.

У Кубку Швейцарії Люцерн, чинний володар трофею, подолав чотири раунди і склав зброю лише у півфіналі, поступившись у серії пенальті Лугано, який у підсумку завоював цей титул.

Як п'ята команда сезону 2020/21 Люцерн представляв Швейцарію в Лізі конференцій, проте вилетів на першому ж етапі – у третьому кваліфікаційному раунді, поступившись майбутньому фіналісту турніру, роттердамському Фейєноорду (двічі по 0:3).

Склад

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює склад Люцерна в досить скромну суму 16,3 млн євро. Молода команда – середній вік гравців складає 23,9 років. Легіонерів у складі майже половина.

Найбільша оцінна вартість у 21-річного швейцарського центрального захисника Марка Берча (4,3 млн. євро).

Історія зустрічей

Протягом своєї історії Динамо у рамках товариських матчів зустрічалося з Люцерном п'ять разів.

  • 16.01.1987. Люцерн – Динамо – 5:3 (Голи у динамівців: – Рац, Дем'яненко, Яковенко).
  • 26.01.2013. Динамо – Люцерн – 3:2 (Голи у динамівців: Цуріков, Аруна, Мехмеді).
  • 21.01.2016. Динамо – Люцерн – 2:1 (Голи у динамівців: Мораєс – два).
  • 08.07.2018. Динамо – Люцерн – 1:1 (Гол у динамівців: Бесєдін).
  • 07.07.2021. Люцерн – Динамо – 3:3 (Голи у динамівців: Леднєв, Антюх, Гармаш).

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