Сухой товарняк. Динамо не справилось с 15-кратным чемпионом Швейцарии

Киевское Динамо продолжает серию благотворительных матчей Match for Peace! Stop the War! Сегодня динамовцы встречались с 15-кратным чемпионом Швейцарии клубом Янг Бойз. Ранее киевляне обыграли Сьон (1:0).
Поединок вышел не очень насыщенным, опасных моментов практически не было. В итоге сухая ничья – 0:0.
История встреч
У Динамо давние счеты с "пчелами". В сезоне 2017/18 ЛЧ Янг Бойз выбил "бело-синих" из турнира на стадии 3-го квалифай-раунда. В том же году подопечные Хацкевича дважды сыграли с швейцарцами в группе Лиги Европы. Во втором по значимости турнире киевляне обыграли "пчел", а один матч свели вничью.
26.07.2017. Лига чемпионов УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Динамо – Янг Бойз – 3:1
Голы: Ярмоленко (15), Мбокани (34), Гармаш (90+3) – Фасснахт (90+1).
2.08.2017. Лига чемпионов УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Янг Бойз – Динамо – 2:0
Голы: Оаро (13, пен.), Лотомба (90).
19.10.2017. Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Динамо – Янг Бойз – 2:2
Голы: Мбокани (34), Морозюк (49) – Ассале (17, 40)
2.11.2017. Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Янг Бойз – Динамо – 0:1
Гол: Буяльский (70).
Свой следующий матч Динамо сыграет в суботу, 9 липня, проти Люцерна.