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Чемпионы мира по футболу будут выращивать марихуану

2 декабря, 21:46

Елена Павлова Елена Павлова

Андре Шюррле уже завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Чемпионы мира-2014 в составе сборной Германии Андре Шюррле и Марио Гетце собираются вложить деньги в бизнес по производству марихуаны – сообщает немецкий таблоид Bild. А ранее мы писали, что главного героя Германии 21-го века отпускают из Дортмунда.

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Футболисты купят долю в фирме Sanity Group, которая занимается выращиванием каннабиса в медицинских целях. Шюррле и Гетце уже провели переговоры с представителями Sanity Group и заявили о своей готовности вложиться в проект. Среди инвесторов, помимо этой титулованной парочки, еще один бывший игрок сборной Германии Деннис Аого и музыкант Will.I.Am.

Андре Шюррле

Андре Шюррле / Фото: Getty Images

Напомним, что 30-летний Шюррле завершил профессиональную карьеру в июле 2020 года из-за проблем со здоровьем. Последним клубом немца была дортмундская "Боруссия". Он пришел в команду в 2016 году из "Вольфсбурга". Также успел поиграть за "Фулхэм", "Челси", "Байер" и "Майнц".

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Марио Гетце

Марио Гетце / Фото: Getty Images

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Гетце прошлым летом покинул "Боруссию" Дортмунд и перебрался в нидерландский ПСВ.

Ранее автор единственного гола финала чемпионата мира-2014 написал книгу для детей.

Смотрите, как Гетце забивает за ПСВ

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бизнес марихуана Боруссия Дортмунд Марио Гетце Андре Шюррле
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