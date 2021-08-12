Челси заплатил 115 млн за форварда, которого выгнал семь лет назад

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку перешел из Интера в Челси. Ранее футболист уже играл в английском клубе, но от него избавился Жозе Моуринью

Форвард сборной Бельгии Лукаку / Фото: Reuters

Лондонский Челси официально объявил о переходе форварда Интера и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

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"Добро пожаловать домой, Ромелу Лукаку!" – такая надпись появилась в Twitter Челси.

По слухам, английский клуб заплатил за нападающего 115 миллионов евро.

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Бельгиец выступал за Интер с 2019 года, когда он перебрался в Англию из Манчестер Юнайтед. В минувшем сезоне форвард провел 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча и отдал 11 голевых передач. В составе Интера он стал чемпионом Италии.

Надо сказать, что Лукаку уже выступал за Челси. Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года. Но провел за команду 15 матчей и ни разу не отличился. В итоге, тогдашний тренер клуба Жозе Моуринью решил отказаться от услуг игрока.

Напомним, что главным трансфером лета стал переход Лионеля Месси в ПСЖ.