Челси – Вильярреал: где и когда смотреть поединок за Суперкубок УЕФА

Команды Томаса Тухеля и Унаи Эмери сразятся за Суперкубок Европы в столице Северной Ирландии Белфасте

Суперкубок УЕФА будет разыгран в Белфасте / Фото: UEFA.com

Матч за Суперкубок УЕФА 2021 между Челси и Вильярреалом начнется в 22:00 по киевскому времени. Встреча состоится в Белфасте на стадионе "Виндзор Парк". Также поединок будет показан в прямом эфире в интернете.

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Где смотреть матч Челси – Вильярреал? В прямой трансляции игра будет показана на интернет-сервисе MEGOGO, на телеканале MEGOGO Футбол 1 (в подписке). Кроме того, онлайн-трансляция матча Челси – Вильярреал пройдет у нас на сайте.

Можно сказать, что в столице Северной Ирландии будет сыгран последний еврокубковый поединок сезона 2020/2021. В битве за Суперкубок УЕФА сразятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Главный турнир Европы в прошлом году выиграл лондонский Челси, который в какой-то степени неожиданно одолел в финале Манчестер Сити Александра Зинченко. Все решил гол Кая Хаверца в конце первого тайма, после чего "аристократы" умело выстроили оборонные редуты.

В Суперкубке УЕФА могла получиться английская дуэль, однако не менее неожиданно Манчестер Юнайтед уступил в финале Лиги Европы Вильярреалу. Подопечные Унаи Эмери не проиграли "красным дьяволам" в основное время, после чего взяли верх в затяжной серии пенальти.

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Обе команды еще не успели стартовать в национальных чемпионатах, но сделают это уже в ближайшие выходные. Летом Челси и Вильярреал обошлись без серьезных потерь и новичков. Стоит разве что отметить, что команда Тухеля продала Оливье Жиру, на чье место вскоре должен прибыть дорогостоящий Ромелу Лукаку.

Тренеры обещают выставить свои сильнейшие на данный момент составы, хотя вероятнее всего Томас Тухель предоставит отдых новоиспеченным чемпионам Европы Жоржиньо и Эмерсону. В основе же стоит ожидать Риса Джеймса, Хакима Зиеша, Тимо Вернера и героя финала Лиги чемпионов Кая Хаверца.

У Вильярреала под вопросом участие Чуквезе, однако нигерийцу есть замена в лице Педрасы. Другие звезды команды должны быть в строю. Речь о Рауле Альбиоле, Жераре Морено, Пау Торресе, Пако Алькасере и Дани Парехо.

Для испанцев эта будет первая игра за Суперкубок УЕФА, тогда как Челси уже четыре раза сражался за трофей. Выиграть получилось лишь в 1998-ом. А вот все попытки в XXI веке оказались неудачными, лондонцы уступали Атлетико (2012), Баварии (2013) и Ливерпулю (2019).

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Где смотреть. Поединок в прямом эфире будет показан на канале MEGOGO Футбол 1. Старт прямой трансляции – 22:00.

Прогноз букмекеров. По их мнению, фаворитом встречи является Челси. Коэффициент на триумф команды Тухеля составляет 1.36, на победу Вильярреала – 3.35.

Что же касается основного времени, то коэффициент на победу Челси составляет 1.74. На ничью в основное время выставлен коэффициент 3.65, на победу испанцев – 5.40.