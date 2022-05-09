Бразилия и Аргентина сыграют самый нелепый матч в истории

Поединок квалификации чемпионата мира был сорван осенью прошлого года полицией, но сейчас он не имеет никакого турнирного значения

Месси и Неймар пытались разобраться в скандале / Фото: REUTERS

Сборные Бразилии и Аргентины должны будут сыграть отборочный матч ЧМ-2022 уже после жеребьевки турнира. Так решил Апелляционный комитет ФИФА.

Матч проходил 5 сентября 2021 года в Сан-Паулу, но длился всего пару минут. Его остановила местная полиция, которая вышла на поле арестовать четырех аргентинцев – Буэндию, Эмилиано Мартинеса, Ло Чельсо и Ромеро. Они прибыли в Бразилию с нарушением карантинных требований, указав в документах недостоверные данные.

Реклама

Ранее ФИФА уже решила, что матч нужно переиграть, но обе сборные подали апелляции. Это им не помогло. Точная дата матча будет названа позже.

Нелепость этой ситуации в том, что игра абсолютно не имеет никакого значения. Отборочный турнир давно завершен, обе команды вышли на чемпионат мира. И даже получили соперников.

Реклама

Бразилия на групповом этапе сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Аргентина встретится с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.