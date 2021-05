Битва за медали завершилась мордобоем: смотрите драку французских грандов

В матче 35-го тура чемпионата Франции Монако проиграл Лиону – 2:3. Таким образом, монегаски фактически потеряли шансы на чемпионство.

Обозленный на результат игроки Монако после матча устроили драку на поле. В итоге рефери пришлось показать четыре красные карточки. Были наказаны Жебель и Пеллегри из Монако, Де Шильо и Марсело из Лиона.

At the end of the game... pic.twitter.com/vsD0O6bdhO