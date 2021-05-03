Битва за медали завершилась мордобоем: смотрите драку французских грандов

Сразу четыре футболиста были удалены после матча чемпионата Франции Монако – Лион, игроки устроили массовую драку после ключевого матча

В матче 35-го тура чемпионата Франции Монако проиграл Лиону – 2:3. Таким образом, монегаски фактически потеряли шансы на чемпионство.

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Обозленный на результат игроки Монако после матча устроили драку на поле. В итоге рефери пришлось показать четыре красные карточки. Были наказаны Жебель и Пеллегри из Монако, Де Шильо и Марсело из Лиона.

At the end of the game... pic.twitter.com/vsD0O6bdhO — Enock Essel Niccolo Makaville (@EsselKobina39) May 2, 2021

"Какой интерес нашим игрокам получать красные карточки, если они выигрывают, а до конца сезона осталось три тура? Это значит, что провокация исходила от игроков Монако, это ненормально, что мы получили удаления, хотя ничего не сделали", – возмущался после игры тренер Лиона Руди Гарсия.

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Монако, набрав в 35 матчах 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице, Лион (70) – на четвертом. Лидирует Лилль (76), второй – ПСЖ (75). До конца чемпионата осталось три тура.