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Битва за медалі завершилася мордобоєм: дивіться бійку французьких грандів

3 травня, 10:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Відразу чотири футболісти були вилучені після матчу чемпіонату Франції Монако – Ліон, гравці влаштували масову бійку після ключового матчу

У матчі 35-го туру чемпіонату Франції Монако програв Ліону – 2:3. Таким чином, монегаски фактично втратили шанси на чемпіонство.

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Розлючені на результат гравці Монако після матчу влаштували бійку на полі. У підсумку рефері довелося показати чотири червоні картки. Були покарані Жебель і Пеллегрі з Монако, Маттіа Де Шильйо і Марсело з Ліона.

"Який інтерес нашим гравцям отримувати червоні картки, якщо вони виграють, а до кінця сезону залишилося три тури? Це значить, що провокація виходила від гравців Монако, це ненормально, що ми отримали вилучення, хоча нічого не зробили" , – обурювався після гри тренер Ліона Руді Гарсія.

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Монако, набравши в 35 матчах 71 очко, займає третє місце в турнірній таблиці, Ліон (70) – на четвертому. Лідирує Лілль (76), другий – ПСЖ (75). До кінця чемпіонату залишилося три тури.

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