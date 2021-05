Битва за медалі завершилася мордобоєм: дивіться бійку французьких грандів

У матчі 35-го туру чемпіонату Франції Монако програв Ліону – 2:3. Таким чином, монегаски фактично втратили шанси на чемпіонство.

Читайте також: Фанати зірвали матч МЮ – Ліверпуль, захопивши поле "Олд Траффорд"

Розлючені на результат гравці Монако після матчу влаштували бійку на полі. У підсумку рефері довелося показати чотири червоні картки. Були покарані Жебель і Пеллегрі з Монако, Маттіа Де Шильйо і Марсело з Ліона.

At the end of the game ... pic.twitter.com/vsD0O6bdhO