Англия – Бельгия: прогноз на матч от футбольного комментатора

Сегодня в Лиге наций на стадионе "Уэмбли" состоится матч Англия – Бельгия. Хозяева не пропускают голов в шести матчах подряд. Смогут ли бельгийцы, имеющие серию из 13 игр без поражений, нарушить эту традицию? Анонс и прогноз поединка от Кирилла Круторогова.

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У англичан сформировалась интересная тенденция – они максимально осторожно стараются играть в обороне. Как следствие – шесть последних матчей без пропущенных мячей. Или же двенадцать игр "на ноль" из последних восемнадцати. В 2020-м году они минимально обыграли Исландию (1:0) и расписали ничью с Данией (0:0) в Лиге наций, а в недавнем спарринге разгромили Уэльс (3:0). Калверт-Льюин отметился голом в дебютном матче за "трех львов".

Также дебютировали Сака, Рис Джеймс и Барнс. А Чилвел, Абрахам и Санчо были отстранены от работы с командой за то, что накануне прибытия в расположение сборной устроили вечеринку, нарушив медпротокол.

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Бельгийцы не проигрывают тринадцать матчей кряду, правда, расписав ничью в "товарняке" накануне с Кот-д’Ивуаром, они попрощались со своей победной серией. Большинство лидеров с африканцами не играли и готовятся к выезду в Англию, а Роберто Мартинес проверил в деле многих дебютантов, восьмерых из которых на Альбион не повез. Тогда как Тибо Куртуа и Эден Азар не помогут из-за травм, а Дрис Мертенс остался в Неаполе на карантине.

На чемпионате мира 2018-го бельгийцы дважды обыгрывали "трех львов". Сначала в группе, затем в матче за третье место. Хотя в истории противостояний этих сборных большое преимущество у англичан – 15 побед при четырех ничьих и четырех неудачах.

Не думаю, что в этот раз Бельгия проиграет. Ничья кажется наиболее реальным вариантом. Также ожидаю тотал меньше 2,5 голов.

Англия – Бельгия

Лига наций, 11 октября, воскресенье, в 18:50, Футбол 1б, OLL.TV

Все подробности в спецтеме Лига наций

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