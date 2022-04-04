Андрей Шевченко вывез маму из Украины – она не хотела покидать страну

Уже более месяца длится оборона Украины от фашистских захватчиков из России. Наши города терпят бомбардировки от врагов, а мирное население гибнет в немалом количестве.
Неудивительно, что уже в первые дни войны многие украинцы уехали в Европу, где ищут временный приют. В основном это касается стран, которые граничат с Украиной (речь о Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдове).
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Впрочем, есть люди, которые не хотят уезжать из страны даже имея такую возможность. Одной из них была мама легенды украинского футбола Андрея Шевченко.
В интервью изданию "Украинская правда" экс-форвард сборной рассказал, как Любовь Николаевна не хотела покидать Украину и что же все-таки заставило ее это сделать.
"Один из взрывов прогремел буквально рядом с местом, где находились мои родители, мама и сестра. Первые дни были очень тяжелые. Сейчас у них все нормально.
Дом моей мамы и сестры расположен под Киевом, очень близко по Обуховской трассе. Они не хотели ехать, хотели оставаться. 20 дней мама была у себе дома, но состояние здоровья стало хуже, поэтому мы решили ее забрать.
Сестра и мама сели в машину, забрали двух собак и доехали до Ужгорода, остановились там. Ныне они уже пересекли границу и приехали в Италию".
Также Шевченко заявил, что принял у себя две семьи беженцев из Украины. Коуч отметил, что готовит документы, чтобы принять еще одну.