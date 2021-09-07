Шахтер устроит праздник для детей на ближайшем матче. Обещают бесплатный вход, мороженое, развлечения

Для прохода на стадион достаточно загрузить или распечатать бесплатное приглашение. Ребенок занимает свободное место рядом с родителем

Для детей вход на матч Шахтер – Днепр-1 будет свободным / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер решил сделать бесплатным вход для детей на ближайший матч в чемпионате Украины. В субботу, 11 сентября, в Киеве на "Олимпийском" состоится игра седьмого тура Шахтер – Днепр-1. Начало матча – в 19:30. Для всех детей до 14 лет вход на стадион в этот вечер – бесплатный.

"Совсем недавно прошел День знаний, учебный год начался, а в выходной Шахтер приглашает всех детей и их родителей на футбол!" – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Как попасть на стадион

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На стадионе достаточно будет предъявить вот это бесплатное приглашение в распечатанном или электронном виде. А перед матчем детей ждут бесплатное мороженое, сладости, зоны аттракционов и развлечений, викторины и призы в формате Fan Fest.

Родители и сопровождающие могут приобрести для себя билеты на shakhtar.com или в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store). Ребенок занимает соседнее (рядом с родителем или сопровождающим) свободное место.

Ранее стало известно, что Шахтер открыл детскую футбольную школу в Борисполе. Лучшие ее ученики получат возможность пройти просмотр в Академию клуба.