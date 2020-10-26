Полузащитник "Львова" отстранен на два года от футбола за "договорняк"

Полузащитник "Львова" Ярослав Богунов отстранен от участия в футбольных поединках под эгидой ФИФА из-за участия в договорных матчах. В 2017 году украинец выступал за белорусский "Нафтан" и в это время был замешан в договорняках. Теперь Ярослав не сможет играть до 5 августа 2022 года – сообщает Прессбол. Ранее 27-летний Богунов был дисквалифицирован на два года Федерацией футбола Беларусии.

Реклама

Ярослав Богунов / Фото: ФК "Львов"

Напомним, что в 2017 году во время выступлений в чемпионате Беларуси футболист получил предложение заработать 900 евро за проигрыш в два и больше мячей в матче против брестского "Динамо".

Читайте также: "Нас казнили без доказательств": появилась реакция на пожизненную дисквалификацию 20 украинцев в Армении

За "Нафтан" играл в гостях против брестского "Динамо", ко мне за день до матча подошел Горбачев (игрок клуба. – Ред.) и предложил заработать 1000 долларов. Нужно было проиграть матч с разницей два мяча и больше. Я согласился. Я вышел на замену, играл как обычно. Брест был силен, мне даже не приходилось поддаваться. Ничего особо не делал, голевых моментов у меня не было. После игры Горбачев похлопал меня по плечу и сказал, что все нормально. Потом передал мне 900 евро. Я взял", – цитирует Богунова "Прессбол".

Реклама

Ярослав Богунов / Фото: ФК "Львов"

В нынешнем сезоне Богунов провел за "золотых львов" четыре матча. В следующем поединке чемпионата Украины "Львов" 1 ноября сыграет против "Ворсклы".

Ранее мы также сообщали, что сразу 20 участникам договорных футбольных матчей в Беларуси дали разные сроки лишения свободы.

Смотрите, как украинец Артем Милевский праздновал победу в чемпионате Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама