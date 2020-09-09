Киевское "Динамо" добавило в состав двух футболистов, а четверых исключило

Перед возобновлением чемпионата Украины вице-чемпион внес изменения в заявку на сезон 2020/2021. Киевляне убрали из составу сразу четверых футболистов, а добавили двоих. К слову, Луческу остается жить на клубной базе "Динамо", опасаясь за свою жизнь.
Все изменения связаны с арендными соглашениями. Пополнили состав "бело-голубых" молодые защитник Роман Вантух и хавбек Ахмед Алибеков. В прошедшем сезоне 22-летний уроженец Львова, Вантух, играл сразу за две команды: донецкий "Олимпик" и "Александрию", отметившись одним забитым мячом и голевой передачей. Его ровесник из Запорожья, Алибеков, в составе чешского "Слована" из Либерца забил три мяча в 19 поединках.
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В другие клубы киевляне сослали четверых: форварда Ибрагима Каргбо – в "Олимпик", полузащитника Сергея Булецу – в "Днепр-1", вратаря Владислава Кучерка и нападающего Евгения Исаенко – в "Колос". При этом до сих пор нет определенности с будущем бывшего футболиста сборной Украины Дениса Гармаша, который не значится в заявке "Динамо" на чемпионат.
Смотрите, как Ахмед Алибеков забивал за молодежную сборную Украины:
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