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В Сети – заруба: Ломаченко поздравил с Покровом, забыв о Дне защитника

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 октября, 13:00
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Василий Ломаченко поздравил своих фолловеров с Покровом Пресвятой Богородицы, но ни словом не упомянул День защитника и защитниц Украины, который также отмечается сегодня
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Это стало поводом для словесной перепалки между подписчиками боксера.

"Богородица, перед которой склоняли и склоняют головы высокие исторические мужи – цари, короли, сильные мира сего – вошла в нашу, в частности украинскую, историю не как пышная правительница, а как Мать, наша Небесная Покровительница", – написал у себя в Instagram Ломаченко, отметив, что Покров празднуют не только как религиозный, но и как национальный праздник.

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"Прежде всего сегодня – День защитников и защитниц Украины, твоей Родины!!!" – упрекнул Василия один из подписчиков.

"С Днем защитника Украины, Василий. Не стыдись", – добавил другой.

При этом в комментариях у Ломаченко нашлось немало сторонников.

"А он и не стыдится. Стыдишься ты, потому что умалчиваешь об истоках государственного праздника".

"Духовное намного выше государственного", – пишут сторонники боксера.

Отметим, что в свое время Ломаченко облачился в стихарь – длинную богослужебную одежду с широкими рукавами – чтобы поучаствовать в литургии в Иерусалиме в качестве пономаря.

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Вместе с тем Ломаченко отметился конфузом, когда призвал православных делать кресты на дверях своих домов, а затем извинился за этот пост, признав, что опубликованная им рекомендация оказалась фейком.

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