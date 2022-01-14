Тошнит от такого бокса: Джошуа не смог досмотреть собственный бой против Усика

Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей и лишился четырех чемпионских поясов. Сейчас стороны ведут переговоры о реванше, который должен озолотить Усика.
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В своем разговоре с Дереком Чисорой Джошуа признался, что не мог смотреть на свой бокс в поединке против украинца.
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"Он сказал, что посмотрел только четыре раунда, потому что ему не понравилось, как он боксировал. Я спросил его, что он собирается делать, и он сказал: "Увидишь", цитирует Чисору talksport.com.
После поражения Усику британца не критиковал только ленивый. В большинстве случаев Джошуа обвиняли в том, что он выбрал неправильную тактику на бой, пытаясь перебоксировать украинца.
Но Чисора верит, что Джошуа не только вернет свои пояса, но и победит Фьюри и станет абсолютным чемпионом мира.
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