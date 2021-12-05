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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Редчайший случай в боксе: такого нокдауна вы могли еще не видеть

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
5 декабря, 23:45
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Джо Маккой и Фано Кори вошли в историю, как боксеры, которые одновременно отправили друг друга в нокдаун
Судья не смог определить победителя
Судья не смог определить победителя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Австралии состоялся вечер бокса, где на ринг вышли Джо Маккой и Фано Кори. Ничем не примечательные боксеры после боя стали знаменитыми на весь мир.

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Дело в том, что Джо и Фано одновременно отправили друг друга в нокдаун. Это произошло во втором раунде.

Рефери открыл счет для обоих соперников, но они сумели продолжить бой.

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В итоге боксеры прошли всю отведенную дистанцию и судьи не смогли определить победителя – ничья

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