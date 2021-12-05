5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Шевченко vs Ювентус: онлайн 🔱 Вагнергейт Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Обидчик Ломаченко чуть не умер: сам подтвердил

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
5 декабря, 18:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бой против австралийца Джорджа Камбососа, проигранный раздельным решением судей, мог и вправду стоить американцу Теофимо Лопесу жизни
Лопес потерял титулы и едва не потерял жизнь
Лопес потерял титулы и едва не потерял жизнь / Фото: Getty Images

Теофимо Лопес, год назад одолевший Василия Ломаченко, а на днях сенсационно проигравший Джорджу Камбососу, подтвердил, что во втором из этих поединков едва не отправился на тот свет.

"Мое здоровье не является оправданием, это просто ФАКТ! Я почти умер за людей, которым нет до нас дела. Все, с чем нас ассоциируют, это знак доллара. Что ж, тебя будут критиковать в любом случае, что бы ты не сделал!"

"Боже, благодарю тебя, что дал мне еще пожить, чтобы у моего сына был отец", – написал Теофимо Лопес в Instagram.

Реклама

Ранее врач Линда Даль, осматривавшая Лопеса после ноябрьского поединка с Камбососом, заявила, что Теофимо был на волосок от смерти – у него мог случиться коллапс легкого, если бы он пропустил удар в шею или грудь.

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу
Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Добавим, что после боя с Камбососом Лопес поднимается из легкого в первый полусредний вес и там готов провести реванш с Василием Ломаченко.

Реклама

Однако у украинца другие планы – одолеть 11 декабря Ричарда Комми и встретиться за чемпионский титул в легком дивизионе с Камбососом либо Дэвином Хэйни.

Хейни, Камбосос и Ломаченко
Хейни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Заря
17
36:18
35
4
Днепр-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
16
11:27
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Воскресенье, 5 декабря
1:0
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять