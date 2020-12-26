51 нокдаун в бою из 17 раундов: невероятный рекорд бокса, который никогда не смогут побить

118 лет назад Баттлинг Нельсон одержал одну из самых тяжелых побед в карьере

26 декабря 1902 года состоялся один из самых зрелищных и запоминающих поединков в истории бокса. В бою между Баттлингом Нельсоном и Кристи Уильямсом случился 51 нокдаун! Это рекорд держится по сегодняшний день и вряд ли когда-нибудь будет побит.

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Так как на то время бокс еще не был профессиональным видом спорта, не было ограничения в 12 раундов, как сейчас. Поэтому боксеры могли "рубиться", пока один из них падал и не мог подняться. Например, самый длинный бой в истории бокса продлился 110 раундов (7 часов 19 минут) и был разделен на два дня. И он закончился ничьей!

Фото: boxingnewsonline.net

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Но Нельсон и Уильямс уложились всего в 17 раундов. За это время Баттлинг успел девять раз побывать в нокдауне, а Кристи падал 42 раза! После последнего нокдауна он уже не смог продолжить бой. После этого боя за Нельсоном закрепилось прозвище "стойкий датчанин".

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Нельсон провел 135 поединков, одержал 73 победы (40 – нокаутом), 30 раз уступил и еще в 24 поединках победителя не было. Также Баттлинг становился чемпионом мира в легком весе.

Кстати, Нельсону принадлежал рекорд за самую быструю победу в боксе. Он остановил Уильяма Росслера спустя 12 секунд после начала боя, включая отсчет судьи. Но его рекорд в 1996 году побил Джереми Уильямс, справившийся с Артуром Уизерсом за 10 секунд.

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Смотрите, как нокаутировали самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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