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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Рідкісний випадок у боксі: такого нокдауна ви могли ще не бачити

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
5 грудня, 23:45
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Джо Маккой і Фано Корі увійшли в історію як боксери, які одночасно відправили один одного в нокдаун
Суддя не зміг визначити переможця
Суддя не зміг визначити переможця / Фото: Колаж: Сьогодні

В Австралії відбувся вечір боксу, де на ринг вийшли Джо Маккой і Фано Корі. Нічим не примітні боксери після бою стали відомими на весь світ.

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Справа в тому, що Джо і Фано одночасно відправили один одного в нокдаун. Це сталося у другому раунді.

Рефері відкрив рахунок для обох суперників, але вони змогли продовжити бій.

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У результаті боксери пройшли всю відведену дистанцію і судді не змогли визначити переможця – нічия

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