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Первый титульный поединок убойный украинский боксер проведет против "Привидения"

30 ноября, 15:10

Елена Павлова Елена Павлова

В Киеве Дмитрий Митрофанов встретится с британцем Байфилдом

Стало известно имя соперника украинского боксера Дмитрия Митрофанова (9-0-1, 5 КО) в его первом титульном бою. 18 декабря во время вечера бокса в Киеве крайне перспективный черниговский боец встретится с 31-летним британцем Асиньей Байфилдом по прозвищу "Привидение" (14-3-1, 6 КО). На кону боя будет титул WBO Oriental в первом среднем весе.

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Байфилду, как и Митрофанову, 31 год. Он боксирует в стойке правши. На профессиональном ринге дебютировал в апреле 2015 года. За свою карьеру одержал 14 побед в 18 поединках, 6 из которых – нокаутами. В свое время Байфилд владел региональным титулом BBBofC Southern Area в первом среднем весе. Предыдущий бой провел в октябре этого года против экс-чемпиона России Алексея Евченко. Поединок завершился ничьей.

Дмитрий Митрофанов

Дмитрий Митрофанов / Фото: K2 Promotions

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В августе не знавший поражений Митрофанов провел десятый бой в профи. Чех Анатолий Хунанян в каждом из шести раундов пытался контратаковать. В итоге пришлось обращаться к судейским запискам, на которых Митрофанов победил единогласно.

А в сентябре Митрофанов помогал Василию Ломаченко готовиться к объединительному поединку с американцем Теофимо Лопесом.

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Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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боксер соперник Дмитрий Митрофанов дата боя
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