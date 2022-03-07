Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Владимир Кличко стал свидетелем рождения двойни в Киеве

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 марта, 22:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Легенда украинского бокса посетил один из роддомов Киева, где записал эмоциональное видео для всего мира

Владимир Кличко, который на данный момент находится в столице Украины, продолжает поддерживать украинских граждан. Вслед за эмоциональным фото с девушкой из территориальной обороны, легендарный украинский боксер посетил один из роддомов Киева, где стал свидетелем рождения двух младенцев.

Вдохновленный таким событием, Владимир Кличко не сдержал позитивных эмоций и записал трогательное видео для всего мира, которым поделился в своем Instagram.

Реклама

"В жизни бывают очень дорогие моменты. Даже в такие отчаянные и трудные времена. Так трогательно."

Легендарный боксер записал видео на английском языке, чтобы донести смысл до своих подписчиком со всего мира:

"Жизнь продолжается. Только что родились два младенца. Несмотря на войну, украинцев становится больше."

Власть города Киев максимально внимания уделяет безопасности и комфорту детей. Одним из показателей – это установление большого экрана на станции метро "Дорогожичи", где дети могут смотреть мультфильмы во время очередного сигнала тревоги.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Авто
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Наши герои Паралимпиады
Золотые медалисты Пекина
1
Оксана Шишкова. Биатлон, спринт Оксана Шишкова. Биатлон, спринт
2
Григорий Вовчинский. Биатлон, спринт Григорий Вовчинский. Биатлон, спринт
3
Виталий Лукьяненко. Биатлон, спринт Виталий Лукьяненко. Биатлон, спринт
4
Оксаша Шишкова. Лыжные гонки Оксаша Шишкова. Лыжные гонки
Все медалисты дня
Они нас поддержали
легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
Читать статью
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
756
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
582
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
541
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
491
5
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
489
Наши ангелы-хранители

Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
728
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
631
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
548
5
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
520
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2154К
2
Александр Усик Александр Усик
1725К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1639К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1106К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
871К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
859К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять