Мусорный бессмертный полк: жена Усика высмеяла вирус победобесия в России (фото)

Супруга украинского боксера показала, как после "грандиозного" шествия в честь 9 мая российские школьники повыбрасывали в мусорку портреты своих "героев"

Екатерина Усик посмеялась с фотографий "Бессмертного полка"на мусорке

Недавно в фашистской России отметили День победы, посвятив якобы "своему" празднику множество мероприятий, в том числе и "бессмертный полк".

Заключался он в том, что множество людей устраивают шествие с фотографиями своих родственников, которые воевали во Второй мировой войне. Правда, позже оказалось, что данная акция выглядит раздутой.

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Множество людей свезли на нее для массовки и вручили им таблички с фото откровенно чужих людей. В итоге после шествия акции данные таблички оказались на мусорке. Это высмеяла жена украинского боксера Александра Усика на своей страничке в Instagram.

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"А вот и последствия "Бессмертного полка", на который согнали людей за 15 рублей. Отработали свое".

Ранее в интернете набрало популярность видео, как российские школьники не знают, зачем они пришли на шествие "Бессмертный полк" и кто изображен на фото.

К слову, в конце апреля Усик опубликовала фото Владимира Путина с простреленной головой. Таким образом девушка оттачивала свое мастерство в тире.