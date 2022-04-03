Когда же этот Шариков сдохнет? Жена Усика объяснила, почему желает смерти Путину

Екатерина Усик продолжает разносить ватных россиян за поддержку кровавого режима их президента

Екатерина Усик пожелала смерти президенту РФ Владимиру Путину

Уже более месяца Россия ведет войну против Украины. Армия фашистов атакует наши города с помощью бомб и ракет, убивается мирное население, в том числе и детей.

Украинские спортсмены объединились вокруг страны для сопротивления агрессору. Активно проявляет себя жена Александра Усика Екатерина, которая активно хейтит пропутинских жителей РФ.

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Сегодня жена чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе вновь высказалась на тему войны на своей страничке в Instagram. Девушка заявила, что уже не может наблюдать, как убивают украинских детей.

"Сил уже нет на это все смотреть, чувствовать боль при каждом звуке. Каждая новость сильнее и сильнее бьет. Умирают дети, что же может быть хуже? Как сложно достаются дети, люди идут на разные испытания и так просто их теряют... Еще раз, в 2022 году! Бл*дь, эра технологий, живи и развивайся. Когда же этот Шариков сдохнет вместе со своим 81% поддержки? Они вообще понимают, что поддерживают?"

Ранее Екатерина Усик пожаловалась, что Instagram заблокировал ее аккаунт за то, что она рассказывала правду о "русском мире". Сейчас девушка находится в Праге, пока Александр готовится к бою-реваншу против Энтони Джошуа.